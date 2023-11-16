«Атлетико» нашёл нового центрального нападающего

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе имеет вариант трудоустройства в топ-клубе испанского чемпионата, рапортует портал Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, заинтересованность в услугах 22-летнего нигерийского бомбардира проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» подыскивают нового центрфорварда, и кандидатуру африканца видится им оптимальной на эту позицию.

Виктор успешно начал нынешний сезон в составе «фармацевтов». Нападающий провел 11 поединков в чемпионате Германии, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.