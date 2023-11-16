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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Атлетико» нашёл нового центрального нападающего

16 Ноября 2023 • 11:51 Комментировать

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе имеет вариант трудоустройства в топ-клубе испанского чемпионата, рапортует портал Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, заинтересованность в услугах 22-летнего нигерийского бомбардира проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» подыскивают нового центрфорварда, и кандидатуру африканца видится им оптимальной на эту позицию.

Виктор успешно начал нынешний сезон в составе «фармацевтов». Нападающий провел 11 поединков в чемпионате Германии, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Байер Виктор Бонифасе ещё теги
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