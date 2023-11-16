«Унион» хочет назначить тренера, побеждавшего в Лиге Европы

Австрийский футбольный тренер Оливер Гласнер, который сейчас находится в статусе безработного, может трудоустроиться в немецкой Бундеслиге.

Согласно сведениям журналистов Bild, в услугах 49-летнего специалиста заинтересован берлинский «Унион». Накануне столичный клуб отправил в отставку Урса Фишера из-за провальных результатов в первой половине сезона. Команда занимает последнее место в чемпионате Германии, набрав всего шесть очков после 11 туров.

Последним местом работе Гласнера был «Айнтрахт». Вместе с этим клубом специалист стал триумфатором Лиги Европы в 2022 году.