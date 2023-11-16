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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гримальдо выбрал страну, где хочет продолжить карьеру

16 Ноября 2023 • 08:32 Комментировать

Защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо поведал о том, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеру.

«В будущем мне бы хотелось поиграть в Испании. Это та лига, о которой я мечтаю. Мне хочется играть у себя на родине. Но в настоящий момент я счастлив в Леверкузене. Я здесь не так давно, поэтому хочу насладиться этим местом», - передает слова футболиста Kicker.

Напомним, что Гримальдо является воспитанником каталонской «Барселоны». За «Байер» защитник выступает в лета 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл 17 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Алехандро Гримальдо Байер
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