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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эль-Гази решил судиться с «Майнцем»

15 Ноября 2023 • 19:55 Комментировать

Мы уже сообщали в конце октября, что немецкий «Майнц» решил от греха подальше разорвать контракт с Анваром Эль-Гази, который высказывался в поддержку Палестины в ходе очередного рецидива арабо-израильского конфликта.

Теперь, как сообщает Bild, нидерландский футболист с марокканскими корнями намерен судиться с немецким клубом. Процесс стартует уже в декабре. Основная мотивация Эль-Гази - нарушение его прав в том смысле, что он не может перебраться в другой клуб из-за подобного окончания контракта.

Эль-Гази перебрался в немецкий чемпионат минувшим летом, ранее он успел поиграть за такие клубы, как «Аякс» и ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Анвар Эль-Гази
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