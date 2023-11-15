Эль-Гази решил судиться с «Майнцем»

Мы уже сообщали в конце октября, что немецкий «Майнц» решил от греха подальше разорвать контракт с Анваром Эль-Гази, который высказывался в поддержку Палестины в ходе очередного рецидива арабо-израильского конфликта.

Теперь, как сообщает Bild, нидерландский футболист с марокканскими корнями намерен судиться с немецким клубом. Процесс стартует уже в декабре. Основная мотивация Эль-Гази - нарушение его прав в том смысле, что он не может перебраться в другой клуб из-за подобного окончания контракта.

Эль-Гази перебрался в немецкий чемпионат минувшим летом, ранее он успел поиграть за такие клубы, как «Аякс» и ПСВ.