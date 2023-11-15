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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мари-Луизе Эта – первая женщина-тренер в истории Бундеслиги

15 Ноября 2023 • 19:54 Комментировать
Унион Берлин
...
Аугсбург
25.11 17:30

В среду берлинский «Унион» объявил о расставании с Урсом Фишером, который провёл в клубе не один год. Его место в качестве временного тренера занял Марко Гроте, а помогать в тренерском штабе специалисту будет 32-летняя бывшая футболистка Мари-Луизе Эта.

По информации от пресс-службы Бундселиги, Мари-Луизе стала первой в истории турнира женщиной-тренером.

Отметим, что до своего назначения бывшая футболистка «Гамбурга» и «Вердера» была ассистенткой в молодёжной команде «Униона».

«Унион», напомним, прямо сейчас идёт на последнем месте Бундеслиги с шестью баллами в копилке.

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Мари-Луизе Эта

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Сегодня, 15 Ноября
19:54
Мари-Луизе Эта – первая женщина-тренер в истории Бундеслиги
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