Мари-Луизе Эта – первая женщина-тренер в истории Бундеслиги

В среду берлинский «Унион» объявил о расставании с Урсом Фишером, который провёл в клубе не один год. Его место в качестве временного тренера занял Марко Гроте, а помогать в тренерском штабе специалисту будет 32-летняя бывшая футболистка Мари-Луизе Эта.

По информации от пресс-службы Бундселиги, Мари-Луизе стала первой в истории турнира женщиной-тренером.

Отметим, что до своего назначения бывшая футболистка «Гамбурга» и «Вердера» была ассистенткой в молодёжной команде «Униона».

«Унион», напомним, прямо сейчас идёт на последнем месте Бундеслиги с шестью баллами в копилке.