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​Адейеми отказался от вызова в молодёжную сборную Германии – Нагельсманн недоволен слухи

15 Ноября 2023 • 19:41 Комментировать

Нападающий Карим Адейеми отказался от вызова в молодёжную сборную Германии. 21-летний футболист решил остаться в «Боруссии», чтобы поработать и иметь возможность получать больше игрового времени в дальнейшем. Как сообщает Bild, решение Адейеми не понравилось тренеру национальной сборной Юлиану Нагельсманну. Молодой специалист считает, что футболисты должны принимать за честь возможность выступлений за страну на любом уровне, в том числе на молодёжном.

Отмечается, что решение Адейеми не ехать в молодёжку может негативно повлиять на его перспективы в национальной сборной Германии под руководством Нагельсманна.

Стоит сказать, что летом 2024 года Германия будет принимать чемпионат Европы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Германии Молодёжная Сборная Германии Юлиан Нагельсманн Карим Адейеми ещё теги
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