Нападающий Карим Адейеми отказался от вызова в молодёжную сборную Германии. 21-летний футболист решил остаться в «Боруссии», чтобы поработать и иметь возможность получать больше игрового времени в дальнейшем. Как сообщает Bild, решение Адейеми не понравилось тренеру национальной сборной Юлиану Нагельсманну. Молодой специалист считает, что футболисты должны принимать за честь возможность выступлений за страну на любом уровне, в том числе на молодёжном.

Отмечается, что решение Адейеми не ехать в молодёжку может негативно повлиять на его перспективы в национальной сборной Германии под руководством Нагельсманна.

Стоит сказать, что летом 2024 года Германия будет принимать чемпионат Европы.