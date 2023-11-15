Сегодня один из аутсайдеров текущего сезона Бундеслиги, берлинский «Унион» уволил после длительной серии неудач Урса Фишера. Как сообщает официальный сайт столичной немецкой команды, его место занял 51-летний Марко Гроте. Пока он возглавляет берлинцев в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Помогать ему будет бывшая немецкая футболистка Мари-Луизе Эта.

Гроте известен в Германии по работе с молодыми футболистами. В 2008 году сразу после окончания карьеры футболиста он отправился в Бремен, где 12 лет работал с молодёжными командами «Вердера». В 2021-2022 годах работал главным тренером «Оснабрюка», после возглавлял «Аполлон Смирнис» из Афин.

Напомним, что берлинцы идут на 18-м, последнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

«Унион» уволил главного тренера