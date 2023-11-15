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«РБ Лейпциг» хочет сохранить Симонса на следующий сезон

15 Ноября 2023 • 16:35 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

Немецкий «РБ Лейпциг» хотел бы сохранить в своих рядах полузащитника Хави Симонса на следующий сезон. По информации от издания Bild, «красные быки» намерены продлить аренду нидерландского хавбека ещё на один год.

Источник сообщает, что «ПСЖ» не хочет отпускать Симонса на постоянной основе. Так как в атаке парижской команды наблюдается большая конкуренция, руководство не против отправить Симонса в аренду ещё на один сезон.

Напомним, в нынешней кампании Симонс отметился четырьмя голами и семью результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Для 20-летнего полузащитника этот сезон является первым в чемпионате Германии.

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