В немецкой Бундеслиге прогремела тренерская отставка. С поста наставника берлинского «Униона» был уволен Урс Фишер, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Это решение было принято по обоюдному согласию руководства и главного тренера команды. Причиной послужили провальные результаты берлинского коллектива в чемпионате Германии.

После 11 туров «Унион» набрал всего шесть очков и замыкает турнирную таблицу. В следующем поединке Бундеслиги команда из Берлина на домашнем стадионе встретится в «Аугсбургом». Матч пройдет в субботу, 25 ноября, и начнется в 17:30 по московскому времени.