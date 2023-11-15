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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» уволил главного тренера эксклюзив

15 Ноября 2023 • 12:20 Комментировать

В немецкой Бундеслиге прогремела тренерская отставка. С поста наставника берлинского «Униона» был уволен Урс Фишер, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Это решение было принято по обоюдному согласию руководства и главного тренера команды. Причиной послужили провальные результаты берлинского коллектива в чемпионате Германии.

После 11 туров «Унион» набрал всего шесть очков и замыкает турнирную таблицу. В следующем поединке Бундеслиги команда из Берлина на домашнем стадионе встретится в «Аугсбургом». Матч пройдет в субботу, 25 ноября, и начнется в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урс Фишер Унион Берлин
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