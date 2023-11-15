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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» подписала нового нападающего

15 Ноября 2023 • 08:06 Комментировать

17-летний австралийский форвард Нестори Иранкунда продолжит карьеру в чемпионате Германии. По сообщениям журналистов ESPN, талантливый футболист перешел из «Атланты Юнайтед» в мюнхенскую «Баварию».

Нестори присоединится к немецкой команде летом следующего года, когда ему исполнится 18 лет. За первую команду «Аделаиды Юнайтед» нападающий выступает с 2021 года. На его счету восемь забитых мячей в А-Лиге.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место после 11 туров. Подопечные Томаса Тухеля отстают от лидирующего леверкузенского «Байера» на два балла.

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