В «Баварии» не отказываются от идеи приглашения нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Недавно о заинтересованности в подписании звёздного француза высказался рулевой Томас Тухель. Руководство «Баварии» также готово всерьёз рассмотреть вариант с приглашением Мбаппе, если тот станет свободным агентом следующим летом.

Впрочем, как сообщает журналист Керри Хау, есть одно серьёзное препятствие – зарплата форварда: в настоящий момент игрок зарабатывает около 100 млн евро в год, что, конечно, не сможет позволить себе «Бавария». Лидеру сборной Франции придётся согласиться на снижение оклада до 25 млн евро в год – таков потолок зарплат, установленный в мюнхенском клубе.