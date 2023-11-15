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Стало известно, при каком условии «Бавария» может подписать Мбаппе слухи

15 Ноября 2023 • 02:21 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

В «Баварии» не отказываются от идеи приглашения нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Недавно о заинтересованности в подписании звёздного француза высказался рулевой Томас Тухель. Руководство «Баварии» также готово всерьёз рассмотреть вариант с приглашением Мбаппе, если тот станет свободным агентом следующим летом.

Впрочем, как сообщает журналист Керри Хау, есть одно серьёзное препятствие – зарплата форварда: в настоящий момент игрок зарабатывает около 100 млн евро в год, что, конечно, не сможет позволить себе «Бавария». Лидеру сборной Франции придётся согласиться на снижение оклада до 25 млн евро в год – таков потолок зарплат, установленный в мюнхенском клубе.

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Бавария ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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