Спортивный директор «Баварии»: «Переговоры с Сане не состоялись? Это фейк»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал информацию о переговорах с Лероем Сане по новому контракту.

По слухам, стороны так и не провели обсуждения, несмотря на намерение клуба подписать новый договор с игроком.

«Сообщения о том, что переговоры по новому контракту с Сане не состоялись, – это фейк. Нынешняя версия Сане – лучшая за всё время его выступления в «Баварии». Мы считаем его одним из игроков, вокруг которых должно строиться будущее клуба», – поведал в интервью SportBild Фройнд.

Действующий трудовой договор Лероя Сане с мюнхенским грандом рассчитан до середины 2025 года.