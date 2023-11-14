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Спортивный директор «Баварии»: «Переговоры с Сане не состоялись? Это фейк»

14 Ноября 2023 • 22:21 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал информацию о переговорах с Лероем Сане по новому контракту.

По слухам, стороны так и не провели обсуждения, несмотря на намерение клуба подписать новый договор с игроком.

«Сообщения о том, что переговоры по новому контракту с Сане не состоялись, – это фейк. Нынешняя версия Сане – лучшая за всё время его выступления в «Баварии». Мы считаем его одним из игроков, вокруг которых должно строиться будущее клуба», – поведал в интервью SportBild Фройнд.

Действующий трудовой договор Лероя Сане с мюнхенским грандом рассчитан до середины 2025 года.

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Бавария Лерой Сане Кристоф Фройнд ещё теги

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