Нападающий «Баварии» Гарри Кейн скоро добьётся повышения зарплаты, если сохранит текущую форму.

На данный момент в активе англичанина уже 28 результативных действий в 16 матчах за «Баварию» (21 гол и семь голевых передач). Как информирует журналист Кристиан Фальк, в контракте форварда прописан пункт, гарантирующий ему прибавку к зарплате сразу после достижения показателя в 40 результативных действий в Бундеслиге и Лиге чемпионов. На данный момент Кейн зарабатывает около 24 млн в год, а при активации бонуса к его окладу добавится ещё 250 тыс евро.

Напомним, что стоимость трансфера Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» составила порядка 100 млн евро.