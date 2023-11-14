Президент «Баварии»: «После первых разговоров с Кейном нам сразу стало понятно, что он нам нужен»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, как в клубе решили заняться трансфером Гарри Кейна.

Мюнхенский гранд потратил порядка 100 млн евро на 30-летнего форварда, о чём пока явно не жалеет: на счету англичанина уже 21 забитый мяч и семь голевых пасов в 16 поединках.

«Мы расспрашивали Гарри обо всём, и после первых разговоров нам сразу стало понятно, что он – именно тот парень, которого мы искали. То, что он так быстро адаптировался, говорит о силе его характера. Кейн – особая личность, он не просто так носит капитанскую повязку в сборной Англии. Он очень опытен и прекрасно знает, что нужно команде», – приводит Sport Bild слова Хайнера.