В «Баварии» хотят сохранить Дэвиса на долгие годы

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о будущем защитника Альфонсо Дэвиса, которого, по данным СМИ, хочет приобрести мадридский «Реал».

Спортивный функционер отметил, что разговаривал с канадцем о глобальных задачах команды и надеется, что он принял это к сведению.

«Мы хотим, чтобы Дэвис остался с нами. И желательно на длительный срок. Это предмет наших переговоров», - приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в социальной сети со ссылкой на SportBild.

Контракт 23-летнего футболиста с мюнхенской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.