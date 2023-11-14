​Вернер настроен сменить клуб зимой

В последние годы карьера Тимо Вернера пошла по нисходящей. В этом сезоне форвард получает мало игрового времени - он поучаствовал в 13 матчах «РБ Лейпцига» и записал на свой счёт два гола.

Вернер надеется выступить за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы, поэтому в зимнее трансферное окно он будет стараться сменить клубную прописку. При этом, как сообщает TodoFichajes, «РБ Лейпциг» пока не получал никаких предложений по Вернеру.

Тимо Вернеру 27 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нападающего в 20 миллионов евро.