Нойер женился во второй раз

Знаменитый голкипер «Баварии» Мануэль Нойер женился. Его избранницей стала 23-летняя спортсменка, гандболистка и немка по происхождению Аника Биссель.

Как сообщает Bild, пара провела торжественную церемонию в ратуше около озера Тегернзе в Баварии.

Отметим, что для 37-летнего Нойера это второй брак, с 2017 по 2020 Мануль был женат на Нине Вайс.

Кстати, в конце сентября сообщалось, что Нойер скоро станет отцом - его возлюбленная беременна.

В текущем сезоне Нойер сыграл пять матчей во всех официальных турнирах и пропустил в них пять голов.