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Тухель: «Телю всего 18, но он играет так, словно ему 22-24»

14 Ноября 2023 • 15:06 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель в очередной раз сделал комплимент нападающему Матису Телю, который в этом сезоне показывает прогресс.

«Он очень эффективен, это просто невероятно. Телю всего 18, но он играет так, словно ему 22-24. Матис способен менять ход матчей, что показал в игре против «Галатасарая». Мы очень счастливы, что Тель играет за нашу команду», – цитирует Тухеля Canal Plus.

Тель в нынешнем сезоне записал на свой актив 3 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах немецкой Бундеслиги. Француз проводит свою вторую кампанию за «красную машину» после перехода из «Ренна».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Матис Тель ещё теги

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