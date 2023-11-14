Тухель: «Телю всего 18, но он играет так, словно ему 22-24»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель в очередной раз сделал комплимент нападающему Матису Телю, который в этом сезоне показывает прогресс.

«Он очень эффективен, это просто невероятно. Телю всего 18, но он играет так, словно ему 22-24. Матис способен менять ход матчей, что показал в игре против «Галатасарая». Мы очень счастливы, что Тель играет за нашу команду», – цитирует Тухеля Canal Plus.

Тель в нынешнем сезоне записал на свой актив 3 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах немецкой Бундеслиги. Француз проводит свою вторую кампанию за «красную машину» после перехода из «Ренна».