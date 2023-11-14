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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дрезен: «Кейн может помочь нам дойти до финала Лиги чемпионов»

14 Ноября 2023 • 14:58 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен рассказал о том, что его команда мечтает в этом сезоне сыграть в финале Лиги чемпионов. Также немец оценил, какую роль может сыграть в достижении цели нападающий Гарри Кейн.

«Мы каждый год ставим перед собой цель выйти в финал Лиги чемпионов. Гарри Кейн может помочь нам достичь этого. Сыграть в финале на «Уэмбли» наверняка является его большой мечтой. Это было бы потрясающе», – цитирует Дрезена журналист Юлиан Бюль.

Кейн в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром «Баварии». В 11 матчах Бундеслиги англичанин забил 17 голов и отметился 5 результативными передачами. Также на счету Гарри 4 гола в 4 матчах Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Ян-Кристиан Дрезен ещё теги

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