Дрезен: «Кейн может помочь нам дойти до финала Лиги чемпионов»

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен рассказал о том, что его команда мечтает в этом сезоне сыграть в финале Лиги чемпионов. Также немец оценил, какую роль может сыграть в достижении цели нападающий Гарри Кейн.

«Мы каждый год ставим перед собой цель выйти в финал Лиги чемпионов. Гарри Кейн может помочь нам достичь этого. Сыграть в финале на «Уэмбли» наверняка является его большой мечтой. Это было бы потрясающе», – цитирует Дрезена журналист Юлиан Бюль.

Кейн в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром «Баварии». В 11 матчах Бундеслиги англичанин забил 17 голов и отметился 5 результативными передачами. Также на счету Гарри 4 гола в 4 матчах Лиги чемпионов.