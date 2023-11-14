Лаймер: «Почему я остался на скамейке в матче с «Галатасараем»? У тренера были на это свои причины»

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер рассказал, как относится к тому, что остался неиспользованной заменой в матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов. Напомним, перед этим австриец отлично показал себя в матче с дортмундской «Боруссией».

«Подобные ситуации могут происходить часто. У тренера были свои причины, почему он посчитал нужным оставить меня на скамейке. Конечно, ты всегда хочешь находиться на поле, но иногда бывает иначе», – сказал Лаймер в интервью изданию Kicker.

Напомним, 26-летний Лаймер присоединился к «Баварии» минувшим летом на правах свободного агента из «РБ Лейпцига».