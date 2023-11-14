​Дэвис отказывается продлевать контракт с «Баварией» - он хочет в «Реал»

Всё идёт к тому, что следующим летом защитник Альфонсо Дэвис примерит на себе футболку «Реала». Как сообщает Marca, 23-летний канадец отказывается продлевать контракт с «Баварией» на фоне своего желания переехать на «Сантьяго Бернабеу».

Действующее трудовое соглашение связывает Дэвиса с «Баварией» до середины 2025 года. Следующим летом мюнхенскому гранду может быть выгоднее продать игрока, чтобы не потерять через год бесплатно.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в «Реале» оптимистично настроены в вопросе подписания Дэвиса. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

В «Реале» уверены в трансфере топ-защитника