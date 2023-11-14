«Бавария» запланировала громкий трансфер нападающего

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе может переехать в чемпионат Германии, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, в трансфере 24-летнего звездного форварда заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий чемпион готов побороться за Мбаппе с мадридским «Реалом», который считается главным претендентом на подписание Килиана.

Ранее наставник «Баварии» Томас Тухель заявил, что хотел бы видеть француза в своей команде.

В текущем сезоне чемпионата Германии Мбаппе провел 11 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и одной голевой передачей. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.