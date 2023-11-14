«Реал» заинтересовался тремя футболистами «Байера»

Мадридский «Реал» заинтересовался сразу тремя футболистами, выступающими в чемпионате Германии за леверкузенский «Байер». Об этом сообщает Football Transfers.

Согласно данным источника, в сферу интересов «фармацевтов» попали форвард Виктор Бонифасе, полузащитник Флориан Вирц и защитник Жереми Фримпонг. Не исключено, что кто-то из перечисленных игроков может усилить испанский гранд в ближайшее трансферное окно.

«Байер» успешно выступает в первой половине сезона чемпионата Германии. Подопечные Хаби Алонсо лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, опережая идущую второй «Баварию» на два пункта.