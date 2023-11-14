Лаймер: «Кейн – очень скромный человек, несмотря на своё величие»

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер рассказал, что думает о товарище по команде Гарри Кейне.

Английский футболист, летом перешедший из «Тоттенхэма», быстро зарекомендовал себя в Мюнхене: на счету 30-летнего форварда 21 забитый гол и семь результативных передач в 16 играх за команду Томаса Тухеля во всех соревнованиях.

«Кейн – отличный парень, очень яркая личность, что проявляется как на поле, так и за его пределами. Он очень скромный человек, несмотря на своё величие», – рассказал в интервью Kicker Конрад Лаймер, перешедший в «Баварию» из «РБ Лейпцига» перед началом текущего сезона.