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Лаймер: «Кейн – очень скромный человек, несмотря на своё величие»

14 Ноября 2023 • 02:03 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер рассказал, что думает о товарище по команде Гарри Кейне.

Английский футболист, летом перешедший из «Тоттенхэма», быстро зарекомендовал себя в Мюнхене: на счету 30-летнего форварда 21 забитый гол и семь результативных передач в 16 играх за команду Томаса Тухеля во всех соревнованиях.

«Кейн – отличный парень, очень яркая личность, что проявляется как на поле, так и за его пределами. Он очень скромный человек, несмотря на своё величие», – рассказал в интервью Kicker Конрад Лаймер, перешедший в «Баварию» из «РБ Лейпцига» перед началом текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Конрад Лаймер ещё теги

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