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Форсберг покинет «РБ Лейпциг» зимой и переедет в США слухи

14 Ноября 2023 • 01:48 Комментировать

Шведский полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг принял решение покинуть состав «быков» после восьми лет в немецком клубе.

По информации Bild, игрок шведской национальной команды принял решение переехать в Америку и присоединиться к родственному для «РБ Лейпцига» «Нью-Йорк Ред Буллз». Сообщается, что Эмиль подпишет долгосрочный контракт, не исключив возможность сохранения места в структурах после завершения профессиональной карьеры.

Контракт Эмиля Форсберга с «РБ Лейпцигом» действует до 2025 года. В 15 матчах нынешнего сезона швед стал автором двух забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Нью-Йорк Ред Буллз РБ Лейпциг Эмиль Форсберг ещё теги
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