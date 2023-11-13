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В «Реале» уверены в трансфере топ-защитника

13 Ноября 2023 • 23:20 Комментировать

В «Реале» уверены в том, что следующем летом состав команды пополнит защитник Альфонсо Дэвис. Как сообщает Relevo, на «Сантьяго Бернабеу» в этом вопросе настроены оптимистичнее, чем когда-либо.

Отмечается, что «Реал» работает над трансфером Дэвиса уже больше года. Летом 2023-го канадец не перебрался в мадридский клуб по нескольким причинам. Во-первых, Ферлан Менди не захотел уходить, а во-вторых, «Бавария» запрашивала большие деньги за трансфер. Следующим летом подписать Альфонсо будет проще, ведь его действующий контракт рассчитан до середины 2025 года. Мюнхенцам будет выгоднее продать игрока, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Альфонсо Дэвису 23 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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