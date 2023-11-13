Ульрайх продлит контракт с «Баварией» в ближайшее время

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх поставит подпись под новым контрактом с клубом.

Сменщик Мануэля Нойера готов заключить долгосрочный договор с мюнхенским клубом, сделка будет подтверждена официально уже в скором времени, сообщает журналист Лука Бендони. Сторонам осталось лишь урегулировать последние нюансы. По данным источника, 35-летний вратарь также сможет рассчитывать на должность в клубе после завершения игровой карьеры.

Свен Ульрайх принял участие в 12 матчах «Баварии» в текущем сезоне, пропустив 15 голов. Действующее соглашение немецкого футболиста истекает в июне 2024 года.