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«Бавария» в скором времени объявит о назначении Эберля

13 Ноября 2023 • 22:14 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Функционер Макс Эберль скоро получит работу в «Баварии».

50-летний немец до конца сентября занимал должность директора в «РБ Лейпциге». Тогда же появились слухи о его переходе в «Баварию», также в числе претендентов назывался и «Ливерпуль». По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб официально назначит Эберля уже зимой – вероятно, в декабре. Функционер не рассматривает другие варианты продолжения карьеры. «РБ Лейпциг» получит около 5 млн евро в качестве компенсации.

В настоящий момент «Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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