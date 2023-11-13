«Бавария» в скором времени объявит о назначении Эберля

Функционер Макс Эберль скоро получит работу в «Баварии».

50-летний немец до конца сентября занимал должность директора в «РБ Лейпциге». Тогда же появились слухи о его переходе в «Баварию», также в числе претендентов назывался и «Ливерпуль». По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб официально назначит Эберля уже зимой – вероятно, в декабре. Функционер не рассматривает другие варианты продолжения карьеры. «РБ Лейпциг» получит около 5 млн евро в качестве компенсации.

В настоящий момент «Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.