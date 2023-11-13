Топ-клуб Серии А нацелился на Гирасси

Миланский «Интер» готов побороться за нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси.

27-летний форвард стал одним из главных открытый текущего евросезона – в его активе 15 забитых мячей в девяти поединках Бундеслиги. Как информирует инсайдер Николо Скира, список претендентов на гвинейца пополнил «Интер». Скауты «нерадзурри» уже посещали матчи «Штутгарта» с целью внимательно ознакомиться с особенностями игры футболиста.

Интерес к Серу Гирасси ранее приписывался «Милану» и представителям Английской премьер-лиги. Отступные в контракте игрока составляют менее 20 млн евро. По некоторым данным, сам Гирасси не горит желанием покидать «Штутгарт» в январе.