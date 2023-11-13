Будущее нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски остаётся обсуждаемой темой. Как сообщает TodoFichajes, у 35-летнего поляка есть сразу три варианта по смене клубной прописки. О первых двух говорят достаточно давно – речь идёт об МЛС и Саудовской Аравии. В то же время побороться за Левандовски будет готова и дортмундская «Боруссия».

Именно в «Боруссии» Левандовски сделал себе имя в европейском футболе, представляя клуб в 2010-2014 годах. Поляк якобы не исключает возможного возвращения в Дортмунд, хотя предложения из МЛС и Саудовской Аравии куда более привлекательны в финансовом плане.

В то же время отмечается, что «Барселона» в ближайшее время вряд ли согласится отпустить Левандовски.