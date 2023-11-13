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Игрок «Байера» - лидер в рейтинге лучших ассистентов топ-5 лиг в 2023 году

13 Ноября 2023 • 18:18 Комментировать

В минувшие выходные молодой талант «Байера» Флориан Вирц отметился очередным ассистом – на Алехандро Гримальдо, который поразил ворота «Униона».

Как сообщает Opta Sports, теперь у Флориана 18 голевых передач в рамках официальных матчей 2023 года. Опережает Вирц таких игроков как Винисиус Жуниор (17 ассистов), Кевин де Брёйне (15 ассистов) и Мохамед Салах (14 ассистов).

Напомним, что его «Байер» до сих пор не проигрывает в текущем сезоне – у леверкузенцев первое место Бундеслиги и 31 набранное очко после 10 побед и одной ничьей.

«Байер» назвал ценник Вирца

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Евро-Футбол.Ру,
Флориан Вирц Байер
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