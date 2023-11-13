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В «Баварии» озвучили позицию по Альфонсо Дэвису

13 Ноября 2023 • 13:53 Комментировать

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался касательно будущего канадского защитника Альфонсо Дэвиса, которого хочет подписать мадридский «Реал».

«У Альфонсо действующий контракт с клубом до 2025 года. Играя за нас, он стал одним из лучших защитников мира. Мы хотели бы сохранить Дэвиса. Надеюсь, он тоже хочет остаться», - передает слова руководителя журналист Максимилиан Кох.

Ранее в прессе сообщалось, что «Реал» рассчитывает подписать 23-летнего латераля следующим летом.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 18 матчах за мюнхенский гранд и отметился тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис Герберт Хайнер ещё теги
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