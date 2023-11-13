Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Названа сумма, за которую «Реал» может пригласить Хаби Алонсо

13 Ноября 2023 • 13:47 Комментировать

Мадридский «Реал» проявляет заинтересованность в услугах испанского специалиста Хаби Алонсо, ныне занимающего пост главного тренера леверкузенского «Байера».

Как сообщает DeadlineDayLive, ссылаясь на свои источники, руководство немецкого клуба готово к переговорам со «сливочными». «Фармацевты» готовы отпустить Алонсо, если за него заплатят отступные. Клаузула составляет порядка 15-18 миллионов евро. Если стороны договорятся, то Хаби сменит Карло Анчелотти летом следующего года.

Алонсо сейчас успешно работает в Леверкузене. После 11 туров Бундеслиги команда лидирует в турнирной таблице, опережая на два очка «Баварию».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хаби Алонсо Байер ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
13:53 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» озвучили позицию по Альфонсо Дэвису
13:47 · Германия. Бундеслига
Названа сумма, за которую «Реал» может пригласить Хаби Алонсо
08:44 · Германия. Бундеслига
Джака назвал уязвимое место «Байера»
03:00 · Германия. Бундеслига
​«Байер» повторил рекорд Бундеслиги
12 Ноября
23:31 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» дожал «Фрайбург»
23:26 · Германия. Бундеслига
Тухель заявил о желании подписать Мбаппе
21:29 · Германия. Бундеслига
«Вердер» упустил запас в два гола в матче с «Айнтрахтом»
20:58 · Германия. Бундеслига
​Невероятный «Байер»: 16 побед, одна ничья – 59 голов забито
19:32 · Германия. Бундеслига
«Байер» вернул лидерство, забив 4 гола «Униону»
18:48 · Германия. Бундеслига
​Клуб Бундеслиги отказался от Жерома Боатенга
17:29 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» подтвердили, что сохраняют интерес к Палинье
17:21 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: «У нас серьёзные цели в Бундеслиге и в Лиге чемпионов»
13:10 · Германия. Бундеслига
Инсайдер Романо высказался о трансфере Дэвиса в «Реал»
10:19 · Англия. Премьер-лига
Месси лишь четвёртый: назван лучший атакующий полузащитник мира
10:03 · Германия. Бундеслига
Кейн установил рекорд Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем