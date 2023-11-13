Названа сумма, за которую «Реал» может пригласить Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» проявляет заинтересованность в услугах испанского специалиста Хаби Алонсо, ныне занимающего пост главного тренера леверкузенского «Байера».

Как сообщает DeadlineDayLive, ссылаясь на свои источники, руководство немецкого клуба готово к переговорам со «сливочными». «Фармацевты» готовы отпустить Алонсо, если за него заплатят отступные. Клаузула составляет порядка 15-18 миллионов евро. Если стороны договорятся, то Хаби сменит Карло Анчелотти летом следующего года.

Алонсо сейчас успешно работает в Леверкузене. После 11 туров Бундеслиги команда лидирует в турнирной таблице, опережая на два очка «Баварию».