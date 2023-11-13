Гарри Кейн или Роберт Левандовски – кто лучший форвард современной «Баварии»

В истории «Баварии» всегда были забивные форварды. Герд Мюллер, Карл-Хайнц Румменигге, Райнер Ольхаузер, Роланд Вольфарт, Джоване Элбер, Рой Макай… Однако в современной истории клуба выделялся Роберт Левандовски. Поляк добился второго результата по количеству голов за всю историю существования «Баварии». Но вот появился новый бомбардир. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает между собой старт карьеры Гарри Кейна и Роберта Левандовски и анализирует, какие бомбардирские рекорды сможет побить англичанин.

Не забил только в двух турах

Гарри Кейн в 11 турах текущего сезона Бундеслиги не забил только в двух турах. Англичанин не сумел отличиться в седьмом туре в ворота «Фрайбурга» и не сумел забить в игре третьего тура против мёнхенгладбахской «Боруссии». Отметим, что только в игре третьего игрового дня Кейн не набрал ни одного очка по системе «гол+пас». В четырёх последних турах Гарри отметился девятью забитыми мячами! А за 11 туров Кейн забил 17 мячей и сделал при этом пять голевых передач. Этот результат сделал Гарри первым футболистом в истории Бундеслиги. Любопытно, что прежний рекорд – 16 голов за 11 стартовых туров – принадлежал Роберту Левандовски.

Лучший старт сезона Левандовски

Сегодня Роберт Левандовски покоряет Ла Лигу в составе «Барселоны». 35-летний нападающий отметился пятью забитыми мячами при трёх голевых передачах. Однако лучший старт сезона получился у поляка в сезоне-2019/2020. На протяжении стартовых 11 туров он не уходил с поля без гола, в одном матче оформил хет-трик, в трёх сделал дубль. Не ушёл без голевого действия Левандовски и в поединке 12-го тура против «Фортуны». Первая голевая передача в том сезоне на счету Роберта. Но уже через тур «Бавария» проиграла «Байеру», а Левандовски за 90 минут игрового времени ничего не сумел сделать.

Общая статистика

На данный момент Гарри Кейн тратит на гол 64 минуты. За 16 матчей во всех турнирах в составе «Баварии» англичанин забил 21 мяч. Кому-то не удаётся достичь такого результата за весь сезон, а здесь не прошло ещё и половины. Результаты Роберта Левандовски скромнее – 6 голов в 13 матчах (161 минута на гол).

Будучи самым дорогим приобретением «Баварии», Гарри Кейн вполне оправдывает свою цену – 110 млн евро. Лучший результат в карьере у Кейна – 150 млн евро в июне 2019 года. Сегодняшняя стоимость Роберта Левандовски составляет 30 млн евро. Лучший результат поляка – 90 млн евро в июне 2018 года.

Добраться до результата великого и непревзойдённого Герда Мюллера в ближайшем будущем вряд ли у кого-то получится. Даже если Гарри Кейн будет забивать по 50 голов за сезон в течение ближайших пяти лет, он не сможет догнать Роберта Левандовски. Но вряд ли именно об этом сейчас думают поклонники «Баварии». Уверен, что для них куда важнее количество титулов, которые сможет принести Гарри Кейн. И в этом вопросе у него пока не очень получается.

Лучшие бомбардиры в истории мюнхенской «Баварии»

Игрок Игры (голы) Герд Мюллер 611 (568) Роберт Левандовски 375 (344) Томас Мюллер 680 (237) Райнер Ольхаузер 355 (223) Карл-Хайнц Румменигге 422 (217)

Константин Лицин