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Чемпионат Германии. Бундеслига

Джака назвал уязвимое место «Байера»

13 Ноября 2023 • 08:44 Комментировать

Хавбек леверкузенского «Байера» Гранит Джака прокомментировал разгромную победу над берлинским «Унионом» в рамках 11-го тура Бундеслиги. «Фармацевты» выиграли со счетом 4:0.

«Байер» держал игру под своим контролем, мы выиграли много единоборств и добыли заслуженную победу. При этом стоит сказать, что мы по-прежнему уязвимы в обороне, хоть и не пропустили. В атаке команда играет лучше, чем в защите. В этом компоненте нам нужно улучшаться», - передает слова швейцарца Kicker.

По итогам 11 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 31 балл и занимает первое место в таблице. Леверкузенцы опережают «Баварию» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранит Джака Байер
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