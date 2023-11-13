Джака назвал уязвимое место «Байера»

Хавбек леверкузенского «Байера» Гранит Джака прокомментировал разгромную победу над берлинским «Унионом» в рамках 11-го тура Бундеслиги. «Фармацевты» выиграли со счетом 4:0.

«Байер» держал игру под своим контролем, мы выиграли много единоборств и добыли заслуженную победу. При этом стоит сказать, что мы по-прежнему уязвимы в обороне, хоть и не пропустили. В атаке команда играет лучше, чем в защите. В этом компоненте нам нужно улучшаться», - передает слова швейцарца Kicker.

По итогам 11 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 31 балл и занимает первое место в таблице. Леверкузенцы опережают «Баварию» на два очка.