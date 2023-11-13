​«Байер» повторил рекорд Бундеслиги

В очередном, одиннадцатом туре немецкого чемпионата Бундеслиги крупной победы добился «Байер» - подопечные Хаби Алонсо забили четыре мяча участнику Лиги чемпионов, берлинскому «Униону».

Эта победа стала для «аптекарей» десятой в одиннадцати матчах, и по количеству набранных очков (31) команда повторила рекорд Бундеслиги, который был установлен «Баварией» в сезоне 2015/2016, последнем, когда у руля мюнхенского клуба находился Хосеп Гвардиола.

В следующем туре немецкого чемпионата «Байер» сыграет на выезде с бременским «Вердером», это случится двадцать пятого ноября.