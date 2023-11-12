«РБ Лейпциг» дожал «Фрайбург»

После неожиданного поражения в матче с аутсайдерами из «Майнца» «РБ Лейпциг» исправился в заключительном поединке 11-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга». Хави Симонс на шестой минуте результативно стрельнул из-за штрафной. На шестой добавленной минуте первой половины блестяще сработал Мерлин Рохль, который в одиночку организовал ответный гол. Хозяева добились победы только с пенальти и только на 79-й минуте, когда Лои Опенда пробил с точки по центру - 2:1. В следующей атаке еще один гол, Кристоф Баумгартнер с рикошетом послал мяч в сетку.

«РБ Лейпциг» победил со счетом 3:1 и вышел на чистое четвертое место, противник - восьмой.