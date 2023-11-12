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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» дожал «Фрайбург»

12 Ноября 2023 • 23:31 Комментировать
РБ Лейпциг
3:1
Фрайбург

После неожиданного поражения в матче с аутсайдерами из «Майнца» «РБ Лейпциг» исправился в заключительном поединке 11-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга». Хави Симонс на шестой минуте результативно стрельнул из-за штрафной. На шестой добавленной минуте первой половины блестяще сработал Мерлин Рохль, который в одиночку организовал ответный гол. Хозяева добились победы только с пенальти и только на 79-й минуте, когда Лои Опенда пробил с точки по центру - 2:1. В следующей атаке еще один гол, Кристоф Баумгартнер с рикошетом послал мяч в сетку.

«РБ Лейпциг» победил со счетом 3:1 и вышел на чистое четвертое место, противник - восьмой.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:1Фрайбург
(1:0) Симонс Хави6'  
  45'Рохль Мерлин (1:1)
(2:1) Опенда Лои79'  
(3:1) Баумгартнер Кристоф80'  
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед 63' (Баумгартнер Кристоф ( 63') Клостерманн ЛукасЛюкеба КастеллоРаум ДавидШлагер КсаверАйдара Амаду  62' 68' (Кампль Кевин ( 68') Форсберг Эмиль 63' (Хенрихс Бенджамин ( 63') Симонс Хави 86' (Ленц Кристофер ( 86') Опенда Лои  63'Сеско Бенджамин 63' (Поульсен Юссуф ( 63')
Запасные: Вернер ТимоЗайвальд НиколасКарвалью ФабиуЦингерле Леопольд
Атуболу НоаГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГульде Мануэль 89' (Шмидт Кеннет ( 89') Сильдиллия КилианнВайсхаупт НоаХёфлер НиколасЭггештайн МаксимилианРохль Мерлин 79' (Доан Рицу ( 79') Грифо Винченцо 79' (Грегорич Михаэль ( 79') Хёлер Лукас 88' (Адаму Чуквубике ( 88')
Запасные: Баур МикаМюллер ФлорианРюдлин ФабианМакенго Жорди
12 ноября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург РБ Лейпциг

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​РБ Лейпциг — Фрайбург: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 12 ноября 2023
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