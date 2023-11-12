«РБ Лейпциг» дожал «Фрайбург»

После неожиданного поражения в матче с аутсайдерами из «Майнца» «РБ Лейпциг» исправился в заключительном поединке 11-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга». Хави Симонс на шестой минуте результативно стрельнул из-за штрафной. На шестой добавленной минуте первой половины блестяще сработал Мерлин Рохль, который в одиночку организовал ответный гол. Хозяева добились победы только с пенальти и только на 79-й минуте, когда Лои Опенда пробил с точки по центру - 2:1. В следующей атаке еще один гол, Кристоф Баумгартнер с рикошетом послал мяч в сетку.
«РБ Лейпциг» победил со счетом 3:1 и вышел на чистое четвертое место, противник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Симонс Хави6'
|45'Рохль Мерлин (1:1)
|(2:1) Опенда Лои79'
|(3:1) Баумгартнер Кристоф80'
Бласвих Янис•Симакан Мохамед63' (Баумгартнер Кристоф (63') •Клостерманн Лукас•Люкеба Кастелло•Раум Давид•Шлагер Ксавер•Айдара Амаду 62'68' (Кампль Кевин (68') •Форсберг Эмиль63' (Хенрихс Бенджамин (63') •Симонс Хави86' (Ленц Кристофер (86') •Опенда Лои• 63'Сеско Бенджамин63' (Поульсен Юссуф (63')
Атуболу Ноа•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гульде Мануэль89' (Шмидт Кеннет (89') •Сильдиллия Килианн•Вайсхаупт Ноа•Хёфлер Николас•Эггештайн Максимилиан•Рохль Мерлин79' (Доан Рицу (79') •Грифо Винченцо79' (Грегорич Михаэль (79') •Хёлер Лукас88' (Адаму Чуквубике (88')
Запасные: Баур Мика•Мюллер Флориан•Рюдлин Фабиан•Макенго Жорди
12 ноября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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