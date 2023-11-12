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Тухель заявил о желании подписать Мбаппе

12 Ноября 2023 • 23:26 Комментировать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель хотел бы, чтобы состав его команды пополнил звёздный нападающий Килиан Мбаппе.

«Хочу ли я подписать Мбаппе в «Баварию»? Да-да, он будет играть за нас, это понятно. Килиан есть Килиан, он необыкновенный. Он очень умён, у нас хорошие отношения. Если он захочет приехать, я готов подвезти его на велосипеде», - отрывок из интервью Тухеля был опубликован на страницах Reddit.

Как известно, несколько лет назад Томас Тухель тренировал Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

Действующий контракт 24-летнего Мбаппе в Париже рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Переход Мбаппе в «Реал» под угрозой – известна причина

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Бавария ПСЖ Томас Тухель Килиан Мбаппе ещё теги
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