«Вердер» упустил запас в два гола в матче с «Айнтрахтом»

В предпоследнем матче 11-го тура «Вердер» и «Айнтрахт» сыграли на равных. У хозяев в компенсированное время контратака принесла пенальти. Марвин Дукш реализовал шанс, пусть голкипер и угадал направление удара. В начале второго тайма Рафаэль Борре здорово сыграл головой - 2:0. Ансгар Кнауфф упустил свой момент, не попав в створ. Эльес Схири дальним ударом вернул интригу в поединок, а вскоре Хрвое Смолчич отыграл и второй мяч ударом «со второго этажа». В концовке Дукш едва не вырвал победу, но голкипер гостей выручил.
«Айнтрахт» идет седьмым, соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Дукш Марвин45'
|(2:0) Борре Рафаэль50'
|65'Схири Эльес (2:1)
|75'Смолчич Хрвое (2:2)
Цеттерер Михаэль•Велькович Милош•Фридль Марко•Юнг Антони• 47'Вайзер Митчелл•Стаге Йенс•Деман Оливье•Шмид Романо•Биттенкорт Леонардо66' (Линен Сенне (66') •Борре Рафаэль82' (Нжинма Джастин (82') •Дукш Марвин90' (Вольтемаде Ник (90')
Трапп Кевин•Тута•Смолчич Хрвое•Пачо Вильям•Бута46' (Гётце Марио (46') •Макс Филипп 37'56' (Нкунку Нильс (56') •Ларссон Хуго•Схири Эльес•Шаиби Фарес 25'46' (Эбимбе Эрик (46') •Кнауфф Ансгар 45'65' (Хёуге Йенс (65') •Мармуш Омар90' (Ферри Начо (90')
12 ноября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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