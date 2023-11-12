«Вердер» упустил запас в два гола в матче с «Айнтрахтом»

В предпоследнем матче 11-го тура «Вердер» и «Айнтрахт» сыграли на равных. У хозяев в компенсированное время контратака принесла пенальти. Марвин Дукш реализовал шанс, пусть голкипер и угадал направление удара. В начале второго тайма Рафаэль Борре здорово сыграл головой - 2:0. Ансгар Кнауфф упустил свой момент, не попав в створ. Эльес Схири дальним ударом вернул интригу в поединок, а вскоре Хрвое Смолчич отыграл и второй мяч ударом «со второго этажа». В концовке Дукш едва не вырвал победу, но голкипер гостей выручил.

«Айнтрахт» идет седьмым, соперник - 12-й.