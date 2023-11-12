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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» упустил запас в два гола в матче с «Айнтрахтом»

12 Ноября 2023 • 21:29 Комментировать
Вердер
2:2
Айнтрахт Фр
окончен

В предпоследнем матче 11-го тура «Вердер» и «Айнтрахт» сыграли на равных. У хозяев в компенсированное время контратака принесла пенальти. Марвин Дукш реализовал шанс, пусть голкипер и угадал направление удара. В начале второго тайма Рафаэль Борре здорово сыграл головой - 2:0. Ансгар Кнауфф упустил свой момент, не попав в створ. Эльес Схири дальним ударом вернул интригу в поединок, а вскоре Хрвое Смолчич отыграл и второй мяч ударом «со второго этажа». В концовке Дукш едва не вырвал победу, но голкипер гостей выручил.

«Айнтрахт» идет седьмым, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Вердер2:2Айнтрахт Фр
(1:0) Дукш Марвин45'  
(2:0) Борре Рафаэль50'  
  65'Схири Эльес (2:1)
  75'Смолчич Хрвое (2:2)
Цеттерер МихаэльВелькович МилошФридль МаркоЮнг Антони  47'Вайзер МитчеллСтаге ЙенсДеман ОливьеШмид РоманоБиттенкорт Леонардо 66' (Линен Сенне ( 66') Борре Рафаэль 82' (Нжинма Джастин ( 82') Дукш Марвин 90' (Вольтемаде Ник ( 90')
Запасные: Штарк НикласПипер АмосАгу ФеликсДос Сантос Хеслер ЭдуардоКовнацки ДавидРапп Николай
Трапп КевинТутаСмолчич ХрвоеПачо ВильямБута 46' (Гётце Марио ( 46') Макс Филипп  37' 56' (Нкунку Нильс ( 56') Ларссон ХугоСхири ЭльесШаиби Фарес  25' 46' (Эбимбе Эрик ( 46') Кнауфф Ансгар  45' 65' (Хёуге Йенс ( 65') Мармуш Омар 90' (Ферри Начо ( 90')
Запасные: Граль ЙенсАаронсон ПакстенЧендлер ТимотиХасебе Макото
12 ноября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Айнтрахт Франкфурт

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​Вердер — Айнтрахт Франкфурт: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 12 ноября 2023
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