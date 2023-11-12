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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Невероятный «Байер»: 16 побед, одна ничья – 59 голов забито

12 Ноября 2023 • 20:58 Комментировать

«Байер» под руководством Хаби Алонсо в сезоне 2023/2024 показывает шикарные результаты. Во всех соревнованиях леверкузенская команда провела 17 матчей, в которых показала такие результаты: 16 побед и одна ничья. Мировая пришлась на гостевой поединок против «Баварии» (2:2).

В 17 играх «Байер» забил 59 голов (3,47 гола за игру в среднем) и пропустил 14 голов.

«Байер» на текущий момент лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «Баварию» на два зачётных балла. Ближайший матч команда Хаби Алонсо проведёт 25 ноября – против «Вердера» на поле соперника.

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