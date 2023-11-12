«Байер» вернул лидерство, забив 4 гола «Униону»

Ужасно играющий «Унион» ничего не смог противопоставить «Байеру» в матче 11-го тура. Потерявшие лишь два очка со старта сезона леверкузенцы победили со счетом 4:0. На экваторе первого тайма Алехандро Гримальдо стрельнул издали и забил победный мяч. После перерыва Одилон Коссуну головой поразил цель с близкого расстояния. Результат стал разгромным после удара Джонатана Та, а точку поставил Нейтан Телла.

«Байер» остается на вершине. Противник - предпоследний.