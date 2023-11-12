«Байер» вернул лидерство, забив 4 гола «Униону»

Ужасно играющий «Унион» ничего не смог противопоставить «Байеру» в матче 11-го тура. Потерявшие лишь два очка со старта сезона леверкузенцы победили со счетом 4:0. На экваторе первого тайма Алехандро Гримальдо стрельнул издали и забил победный мяч. После перерыва Одилон Коссуну головой поразил цель с близкого расстояния. Результат стал разгромным после удара Джонатана Та, а точку поставил Нейтан Телла.
«Байер» остается на вершине. Противник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Гримальдо Алехандро23'
|(2:0) Коссуну Одилон57'
|(3:0) Та Джонатан73'
|(4:0) Телла Нейтан83'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Фримпонг Жереми81' (Телла Нейтан (81') •Гримальдо Алехандро•Джака Гранит•Паласиос Эсекиэль87' (Гложек Адам (87') •Хофманн Йонас81' (Адли Амин (81') •Вирц Флориан87' (Андрих Роберт (87') •Бонифасе Виктор87' (Мбамба Ноа (87')
Запасные: Пуэрта Густаво•Станишич Йосип•Коварж Матей•Амири Надим
Рённов Фредерик• 74'Еккель Пауль•Бонуччи Леонардо24' (Кнохе Робин (24') •Лейте Диогу•Юранович Йосип46' (Триммель Кристофер (46') •Руссийон Жером78' (Бехренс Кевин (78') •Крал Алекс•Лайдуни Аисса•Бекер Шеральдо64' (Ааронсон Бренден (64') •Хаберер Яник•Фофана Датро78' (Госенс Робин (78')
Запасные: Тусар Люка•Буск Якоб•Холлербах Бенедикт
12 ноября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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