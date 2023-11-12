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«Байер» вернул лидерство, забив 4 гола «Униону»

12 Ноября 2023 • 19:32 Комментировать
Байер Л
4:0
Унион Берлин
окончен

Ужасно играющий «Унион» ничего не смог противопоставить «Байеру» в матче 11-го тура. Потерявшие лишь два очка со старта сезона леверкузенцы победили со счетом 4:0. На экваторе первого тайма Алехандро Гримальдо стрельнул издали и забил победный мяч. После перерыва Одилон Коссуну головой поразил цель с близкого расстояния. Результат стал разгромным после удара Джонатана Та, а точку поставил Нейтан Телла.

«Байер» остается на вершине. Противник - предпоследний.

Протокол игры  
Байер Л4:0Унион Берлин
(1:0) Гримальдо Алехандро23'  
(2:0) Коссуну Одилон57'  
(3:0) Та Джонатан73'  
(4:0) Телла Нейтан83'  
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанИнкапье ПьероФримпонг Жереми 81' (Телла Нейтан ( 81') Гримальдо АлехандроДжака ГранитПаласиос Эсекиэль 87' (Гложек Адам ( 87') Хофманн Йонас 81' (Адли Амин ( 81') Вирц Флориан 87' (Андрих Роберт ( 87') Бонифасе Виктор 87' (Мбамба Ноа ( 87')
Запасные: Пуэрта ГуставоСтанишич ЙосипКоварж МатейАмири Надим
Рённов Фредерик  74'Еккель ПаульБонуччи Леонардо 24' (Кнохе Робин ( 24') Лейте ДиогуЮранович Йосип 46' (Триммель Кристофер ( 46') Руссийон Жером 78' (Бехренс Кевин ( 78') Крал АлексЛайдуни АиссаБекер Шеральдо 64' (Ааронсон Бренден ( 64') Хаберер ЯникФофана Датро 78' (Госенс Робин ( 78')
Запасные: Тусар ЛюкаБуск ЯкобХоллербах Бенедикт
12 ноября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Байер

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