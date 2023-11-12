Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Клуб Бундеслиги отказался от Жерома Боатенга

12 Ноября 2023 • 18:48 Комментировать

Немецкий «Хайденхайм» отказался от подписания защитника Жерома Боатенга. Информацию прокомментировал агент 35-летнего футболиста.

«Мы удивлены заявлением клуба о том, что они отказались от такой возможности. Они пригласили нас, попросили о встрече. Жером вёл себя честно с ними», - слова агента приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Стоит сказать, что Жером Боатенг пребывает в статус свободного агента с лета после ухода из «Лиона». Ранее возможность возвращения защитника рассматривала «Бавария», но мюнхенцы от этой идеи отказались.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жером Боатенг Хайденхайм
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Байер Л Байер Л
Унион Берлин Унион Берлин
4
0
1.38 5.40 8.60
Видео
41 мин
Вердер Вердер
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
0
0
2.65 3.65 2.65
Видео
12.11.23 в 21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург Фрайбург
1.49 4.70 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
19:32 · Германия. Бундеслига
«Байер» вернул лидерство, забив 4 гола «Униону»
18:48 · Германия. Бундеслига
​Клуб Бундеслиги отказался от Жерома Боатенга
17:29 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» подтвердили, что сохраняют интерес к Палинье
17:21 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: «У нас серьёзные цели в Бундеслиге и в Лиге чемпионов»
13:10 · Германия. Бундеслига
Инсайдер Романо высказался о трансфере Дэвиса в «Реал»
10:19 · Англия. Премьер-лига
Месси лишь четвёртый: назван лучший атакующий полузащитник мира
10:03 · Германия. Бундеслига
Кейн установил рекорд Бундеслиги
04:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ньюкасл» поспорят за звезду «Боруссии» Дортмунд в январе слухи
03:50 · Германия. 2-я бундеслига
«Милан» продолжает следить за талантом из «Шальке»
01:01 · Германия. Бундеслига
Тухель – о борьбе за чемпионство: «Бавария» борется сама с собой»
00:42 · Германия. Бундеслига
Кейн назвал лучшего игрока «Баварии» в текущем сезоне
11 Ноября
22:26 · Германия. Бундеслига
«Бохум» не смог дожать «Кёльн»
22:11 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Кейн побьёт рекорд Левандовски, если не получит травму» 1
21:43 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Смогу ли я побить рекорд Левандовски? Хороший вопрос»
21:26 · Германия. Бундеслига
«Не тому дали «Золотой мяч» – соцсети о дубле Кейна за «Баварию»
Все новости
Рекомендуем