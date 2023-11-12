​Клуб Бундеслиги отказался от Жерома Боатенга

Немецкий «Хайденхайм» отказался от подписания защитника Жерома Боатенга. Информацию прокомментировал агент 35-летнего футболиста.

«Мы удивлены заявлением клуба о том, что они отказались от такой возможности. Они пригласили нас, попросили о встрече. Жером вёл себя честно с ними», - слова агента приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Стоит сказать, что Жером Боатенг пребывает в статус свободного агента с лета после ухода из «Лиона». Ранее возможность возвращения защитника рассматривала «Бавария», но мюнхенцы от этой идеи отказались.