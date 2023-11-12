Спортивный директор «Баварии»: «У нас серьёзные цели в Бундеслиге и в Лиге чемпионов»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о трансферных планах команды предстоящей зимой.

«Мы думаем о том, что возможно сделать. Но январские окна никогда не бывают легкими. Сейчас мы обсуждаем несколько вариантов, потому что у нас очень большие цели, как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов», — приводит слова функционера Sport Bild.

После 11 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 29 набранных очков. Следующий матч подопечные Томаса Тухеля проведут 24 ноября против «Кёльна». Начало игры 12-го тура запланировано на 22:30 по мск.