Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о результативности нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

«Скорее всего, Кейн очень хорошо вписался в коллектив, он дружелюбный парень и со своим опытом, всё-таки не молодой ему 30 лет. Тем не менее он очень хорошо вписался в коллектив. Что касается Бундеслиги, ну, «Бавария» вообще забивает очень много, очень редко мы видим счёт 1:0, футболисты команды приучили нас видеть счёт и 6:1, и 5:0. Игроки играют на Кейна, а он доказывает, что он наконечник в атаке», — сказал Деменко.

В нынешнем сезоне 30-летний Кейн сыграл за «Баварию» 16 матчей во всех турнирах, отметился 21 голом и отдал семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 110 млн евро.