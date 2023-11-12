Инсайдер Романо высказался о трансфере Дэвиса в «Реал»

В СМИ последнее время гуляют слухи о возможном переходе защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал». Свое мнение по этому поводу высказал известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Дэвис остается одной из приоритетных целей мадридского клуба на 2024 год. Этого трансфера не будет в январе, «Реал» хочет оформить сделку следующим летом. Многое будет зависеть от «Баварии». В Мадриде высоко ценят Альфонсо и продолжают за ним следить», - написал инсайдер в социальных сетях.

Контракт 23-летнего канадца с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.