Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на результативность нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

«В принципе, Кейн может претендовать на звание лучшего футболиста мира. Но я не думаю, что он сейчас действительно главный претендент. Есть сейчас намного сильнее футболисты всё-таки. А так, возраст не помеха. Его результативность поражает, но сейчас много будет ещё игроков, которые покажут себя. Тем более сейчас в чемпионатах экватор ещё не наступил», — сказал Балахнин.

В нынешнем сезоне 30-летний Кейн сыграл за «Баварию» 16 матчей во всех турнирах, отметился 21 голом и отдал семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 110 млн евро.