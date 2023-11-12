«Барселона» может потратить 80 миллионов на звезду «Баварии»

28-летний опорный полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих является трансферной целью каталонской «Барселоны», информирует Todofichajes.

По сведениям источника, переход хавбека может состояться зимой или по завершении нынешнего сезона. Сумма потенциальной сделки оценивается в 80 миллионов евро.

За мюнхенскую команду Киммих выступает с лета 2015 года, его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Йозуа провел девять поединков за «Баварию», в которых записал на свой счет три результативные передачи.

Назван лучший опорник в мировом футболе