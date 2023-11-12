Кейн установил рекорд Бундеслиги

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отметился дублем во вчерашнем поединке чемпионата Германии против «Хайденхайма». Встреча завершилась победой подопечных Томаса Тухеля со счетом 4:2.

Благодаря своим результативным действиям 30-летний англичанин установил рекорд Бундеслиги. Он стал первым в истории футболистом, сумевшим забить 17 мячей в 11 турах чемпионата Германии.

В общей сложности Гарри принял участие в 16 матчах за «Баварию» в нынешнем сезоне, забил 21 гол и отдал семь результативных передач. Контракт Кейна с немецким топ-клубом рассчитан до лета 2027 года.