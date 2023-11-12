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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель – о борьбе за чемпионство: «Бавария» борется сама с собой»

12 Ноября 2023 • 01:01 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился рассуждениями на тему борьбы за чемпионство в Бундеслиге.

После победы над «Хайденхаймом» (4:2) мюнхенцы возглавили турнирную таблицу, однако «Байер, отстающий всего на одно очко, ещё не провёл свой матч в 12-м туре.

«Для нас это борьба с самими собой и собственными ожиданиями. Мы должны сосредоточиться на себе и набирать очки – больше от нас ничего не требуется. Мы хотим побеждать, побеждать и ещё раз побеждать, и такой настрой должен сохраняться всегда.

Чемпионская гонка в этом сезоне интригует: «Штутгарт» очень хорош, то же можно сказать и про «Байер», и про «Боруссию» Дортмунд, и про «РБ Лейпциг», но мы должны сконцентрироваться на себе, – заявил в послематчевом интервью Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Томас Тухель РБ Лейпциг Байер Штутгарт ещё теги

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