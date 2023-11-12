Тухель – о борьбе за чемпионство: «Бавария» борется сама с собой»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился рассуждениями на тему борьбы за чемпионство в Бундеслиге.

После победы над «Хайденхаймом» (4:2) мюнхенцы возглавили турнирную таблицу, однако «Байер, отстающий всего на одно очко, ещё не провёл свой матч в 12-м туре.

«Для нас это борьба с самими собой и собственными ожиданиями. Мы должны сосредоточиться на себе и набирать очки – больше от нас ничего не требуется. Мы хотим побеждать, побеждать и ещё раз побеждать, и такой настрой должен сохраняться всегда.

Чемпионская гонка в этом сезоне интригует: «Штутгарт» очень хорош, то же можно сказать и про «Байер», и про «Боруссию» Дортмунд, и про «РБ Лейпциг», но мы должны сконцентрироваться на себе, – заявил в послематчевом интервью Тухель.