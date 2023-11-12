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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн назвал лучшего игрока «Баварии» в текущем сезоне

12 Ноября 2023 • 00:42 Комментировать
Бавария
4:2
Хайденхайм

Форвард «Баварии» Гарри Кейн отметил вклад своего товарища по команде Лероя Сане.

Англичанин поражает футбольную общественность своей невероятной результативностью, однако показатели Сане также заслуживают внимания – в его активе восемь голов и шесть ассистов в 11 матчах Бундеслиги. В субботнем поединке против «Хайденхайма» немец дважды ассистировал Кейну.

«Мне нравится играть с Лероем. У нас отличное взаимопонимание, причём не только на поле, но и за его пределами. Сане – отличный футболист и прекрасный человек. Пожалуй, на данный момент именно он является нашим лучшим игроком в этом сезоне. Он невероятно важен для команды», – приводит Bayern & Germany слова Кейна из послематчевого интервью.

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Бавария Гарри Кейн Лерой Сане ещё теги

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